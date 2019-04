29 doden bij ongeval met toeristenbus op Madeira KV en IB

17 april 2019

21u04

Bron: ANP, Reuters, Belga 38 Bij een ongeluk met een toeristenbus op het Portugese eiland Madeira zijn volgens de plaatselijke autoriteiten 29 doden en 27 gewonden gevallen. Het voertuig raakte om een nog onbekende oorzaak van de weg in Caniço, in het zuidoosten van het eiland dat zo'n 875 kilometer van het Portugese vasteland ligt. De FOD Buitenlandse Zaken in Brussel heeft momenteel geen informatie over eventuele Belgische betrokkenen, de meeste slachtoffers zouden de Duitse nationaliteit hebben.

De bus raakte op een helling van de weg af en kwam terecht op een huis. Volgens de eerste berichten zaten er 55 Duitse toeristen samen met Portugese gids en chauffeur in de bus, de laatste twee overleefden het ongeluk. Samen met zeker vijfentwintig gewonde passagiers werden ze overgebracht naar het ziekenhuis van Funchal, de hoofdstad van Madeira niet ver ten westen van Caniço. Drie mensen zouden in levensgevaar verkeren.

Andere leden van dezelfde groep Duitse toeristen zaten in een tweede bus, die niet betrokken was bij het ongeluk. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

“Ik heb geen woorden om te beschrijven wat er gebeurd is. Ik kan het lijden van deze mensen niet aanzien”, reageerde de aangeslagen burgemeester van de gemeente Santa Cruz, Filipe Sousa aan de lokale zender SIC.

Oorzaak voorlopig onbekend

Volgens Sousa werden bij het ongeval ook inwoners van Madeira getroffen, mogelijk toen de bus op hun woning belandde. Het is niet duidelijk of die mensen ook effectief het leven lieten bij het ongeval. De touringcar raakte van de weg in Caniço, in het zuidoosten van het eiland dat circa 875 kilometer van het Portugese vasteland ligt.

De officiële oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, maar vermoed wordt dat de buschauffeur de macht over het stuur verloor.

De bus was van Hotel Quinta Splendida op weg naar de eilandhoofdstad Funchal. Het ongeluk is volgens de lokale media het ernstigste busongeluk op het eiland sinds 2005. Toen kantelde een toeristenbus en vielen vijf doden en drie gewonden.

Portugese president betuigt medeleven

De president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reisde na het ongeval af naar Funchal. Van daaruit zal hij de situatie opvolgen. “Ik betuig namens alle Portugezen mijn medeleven met de naasten van de slachtoffers”, zei de president aan de Portugese tv-zender RTP. De president en de vertegenwoordiger van Portugal op Madeira, Ireneu Barreto hebben naar eigen zeggen ook al hun medeleven betuigd aan de Duitse president en de Duitse ambassadeur.

De FOD Buitenlandse Zaken in Brussel heeft momenteel geen informatie over eventuele Belgische betrokkenen. De ambassade in Lissabon volgt de ontwikkelingen op, zo is vernomen van adjunct-woordvoerder Karl Lagatie.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders betuigt via Twitter zijn medeleven.

Toutes nos pensées vont aux victimes de l’accident de bus à #Madère , leurs familles et leurs proches. Nous sommes solidaires de nos amis portugais et allemands. 🇧🇪🇩🇪🇵🇹 @HeikoMaas @Portugal_MoFA @GermanyDiplo didier reynders(@ dreynders) link