29 doden bij instorten restaurant in China, zoektocht naar overlevenden gestaakt

30 augustus 2020

05u02

Bron: ANP, AFP, Belga 0 UPDATE Zeker 29 mensen zijn in het noorden van China om het leven gekomen doordat het restaurant waar zij waren, zaterdagochtend instortte. 57 mensen zijn door reddingswerkers levend onder het puin vandaan gehaald. Dat melden staatsmedia. Reddingswerkers zijn zondagmorgen gestopt met het zoeken naar overlevenden.

Het gaat om een restaurant van twee verdiepingen in het arrondissement Xianfen in de provincie Shanxi. De oorzaak is niet bekend. Bij de reddingsoperatie waren naar schatting achthonderd mensen betrokken.



