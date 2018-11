282.000 automobilisten op straat tegen hoge brandstofprijzen: spanningen lopen op bij Elysée, politie vuurt traangas af SPS

17 november 2018

19u21

Bron: ANP / Belga 0 In Frankrijk hebben de “gilets jaunes” vandaag meer dan 2.000 protestacties georganiseerd, waaraan 282.000 mensen deelnemen. Ze protesteren tegen de stijgende brandstoftaksen. Ondertussen lopen de spanningen in Parijs hoog op, en proberen actievoerders de ambtswoning van president Macron te bereiken. De politie heeft traangas ingezet om hen te verdrijven.

De acties verliepen al de hele dag niet zonder incidenten. In Savoie viel een dode toen een vrouw een actievoerster aanreed. De automobiliste wilde haar dochter naar het ziekenhuis brengen en raakte in paniek toen ze niet verder kon. Op andere plaatsen raakten ruim 200 mensen gewond, van wie zeker zes ernstig.

De ordetroepen hielden ruim 117 mensen aan voor rebellie of omdat ze de blokkades van manifestanten probeerden te doorbreken. Zeker 75 van hen werden in voorhechtenis genomen. Bij een manifestatie in Straatsburg is een motorrijder van de Franse politie gewond geraakt toen hij werd aangereden. Het slachtoffer heeft verschillende breuken en ligt in het ziekenhuis.

Aan het Elysée in Parijs, de residentie van de Franse president, heerst deze avond een gespannen sfeer. Actievoerders eisen er het ontslag van Macron. De ordediensten hebben er traangas afgevuurd om honderden manifestanten te verdrijven. “Er zijn ongeveer 1.200 mensen verzameld en de buurt is afgesloten”, meldde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken rond 17 uur.

Volgens de boze automobilisten is de regering verantwoordelijk voor de stijging van de brandstofprijzen door de invoering van een speciale groene belasting. Volgens de regering is dat maar deels de oorzaak en is het grootste deel van de stijging veroorzaakt door de prijzen op de oliemarkt. Premier Édouard Philippe noemde de acties onacceptabel.

