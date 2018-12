281 doden, 1.000 gewonden en enorme ravage door tsunami Indonesië: vulkaan blijft uitbarsten, schrik voor nieuwe vloedgolf zit er goed in Video toont hoe tsunami inslaat tijdens concert - “Aantal slachtoffers zal nog aanzienlijk oplopen” LVA TT IVI HA

24 december 2018

06u30

Bron: Belga, Reuters, ANP, The Guardian, BBC 132 Bij de tsunami in de zeestraat van Soenda, tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra, zijn al zeker 281 mensen omgekomen. Ruim 1.000 anderen raakten gewond; er zijn ook nog tientallen vermisten. Dat zegt het nationaal agentschap voor rampenbeheer, dat waarschuwt voor nog meer doden. Volgens een regeringswoordvoerder zijn de dodelijke slachtoffers “Indonesische toeristen en lokale inwoners”. Er zouden voorlopig geen buitenlandse reizigers zijn omgekomen.

De tsunami bereikte Java zaterdagavond om 21.30 uur met een 19 meter hoge muur van water. Aan het natuurgeweld ging geen aardbeving vooraf, waardoor veel mensen door het water werden verrast.

De vloedgolf raasde midden het vakantieseizoen over populaire toeristenstranden. Langs beide zijden van de zeestraat van Soenda werden de kuststreken overspoeld. Omdat het net op dat moment volle maan was, werd de situatie nog verergerd door de gelijktijdige overstroming als gevolg van het springtij.



Het Indonesische agentschap voor meteorologie, klimaat en geofysica (BMKG) gelooft dat de tsunami het gevolg is van een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan, die op een klein eilandje in de zeestraat van Soenda ligt. Die eruptie zou dan onder water een grondverschuiving veroorzaakt hebben.

Twee dagen na de tsunami blijft de vulkaan Anak Krakatau uitbarsten, waardoor de vrees voor een nieuwe vloedgolf erg groot is.



Video: tsunami beukt in op concert

Ooggetuigen maakten melding van meerdere golven die zaterdag de stranden overspoelden. Er was ook een luid geraas te horen.



Een schokkende video toont de muziekband Seventeen die in de buitenlucht optreedt wanneer het podium door de vloedgolf plots wordt weggespoeld. De bassist heeft de natuurramp niet overleefd, meldt de band in een verklaring. Volgens Indonesische media zijn andere bandleden nog vermist.

De vloedgolf sleurde voertuigen, woningen en nietsvermoedende mensen mee op zijn pad. Honderden huizen, hotels en boten op Java en Sumatra raakten beschadigd. De ravage is enorm.

Doden, gewonden en vermisten

Het dodental is inmiddels opgelopen tot 281, zo melden de autoriteiten. Ze vrezen dat het aantal slachtoffers nog aanzienlijk zal stijgen. Zeker 57 mensen worden nog vermist. Meer dan duizend personen raakten gewond. Bijna 11.700 inwoners zijn hun huis kwijt, meldt het rampenbestrijdingscentrum.

Duizenden mensen hebben op hoger gelegen gebied een veilig onderkomen gezocht. De autoriteiten roepen inwoners op om weg te blijven van de kustlijn uit vrees voor een nieuwe tsunami.

Toeristische regio

Een van de zwaarst getroffen regio’s is Pandeglang op Java. Dat is een toeristische regio met verschillende populaire stranden en het nationale park Ujung Kulon. In de provincie kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 755 anderen gewond. Regeringswoordvoerder Sutopo Nugroho zegt dat in het gebied zo’n 430 woningen en negen hotels zwaar beschadigd zijn.

In de regio Zuid-Lampung op Sumatra eiste de tsunami al zeker 60 levens. Op amateurbeelden is te zien hoe een volledige wijk in de provincie van de kaart is geveegd. Brokstukken liggen op de straat en huizen zijn volledig vernield.

Reddingsacties

De reddingsoperatie in de getroffen regio’s is afgelopen nacht voortgezet, maar hulpverleners hebben moeite om sommige getroffen gebieden te bereiken, omdat wegen geblokkeerd worden door weggespoelde auto’s, omgevallen bomen en puin van verwoeste huizen.

Belgische ambassade in Jakarta

Volgens regeringswoordvoerder Nugroho is er voorlopig geen sprake van buitenlandse slachtoffers, maar gaat het om Indonesische toeristen en lokale inwoners.

Dat zegt ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR). Om na te gaan of eventueel Belgen getroffen zijn door de vloedgolf, neemt de FOD Buitenlandse Zaken contact op met de Belgische ambassade in Jakarta.

Een woordvoerster van Thomas Cook/Neckermann en een woordvoerder van TUI laten weten dat de touroperators geen klanten hebben in het getroffen gebied.

#tsunami #Indonesië 🇮🇩: 24 uur na de ramp blijft de balans groeien. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en hun geliefden.

Op dit moment hebben we geen aanwijzingen dat er buitenlanders onder de slachtoffers zijn. didier reynders(@ dreynders) link

De Indonesische president Joko Widodo meldde op Twitter hij de nodige instanties de opdracht heeft gegeven om onmiddellijke noodhulp te bieden en slachtoffers te zoeken. Het Rode Kruis heeft op dit moment twintig medewerkers ter plaatse die aan het helpen zijn waar nodig. Ook Oxfam zal snel hulpverleners sturen.

Rampjaar 2018 voor Indonesië

De tsunami die de stranden rond de Straat van Soenda bereikte, is de laatste van een reeks rampen die Indonesië afgelopen jaar heeft getroffen. Het land kreeg eerder dit jaar al aardbevingen, een tsunami en een vliegramp te verduren.

Meer dan honderd mensen kwamen om het leven toen het toeristische eiland Lombok in augustus werd getroffen door een aardbeving. Een beving met een kracht van 7,5 trof in september Sulawesi, gevolgd door een tsunami en nog eens 170 naschokken. Het dodental werd uiteindelijk vastgesteld op 2000, maar gevreesd wordt dat het feitelijk om 5000 slachtoffers gaat.

Sulawesi en Sumatra kenden dit jaar ook bootrampen. Een houten veerboot zonk in een diep meer op Sumatra in juni, waardoor 164 mensen om het leven kwamen. Een maand later gebeurde hetzelfde met een pont bij Sulawesi, wat aan 31 mensen het leven kostte.

Bijna tweehonderd mensen lieten het leven toen in oktober een toestel van Lion Air in zee stortte tijdens een vlucht van Jakarta naar het eiland Bangka.

Erupción de Anak #Krakatoa minutos antes del tsunami que golpeo Indonesia. pic.twitter.com/gmBLJsAsvO MacroRedQRoo(@ MacroRedQR) link

2004

Indonesië ligt op de Pacifische Ring van Vuur, de geologisch meest actieve zone van de aarde. Voor de inwoners zijn aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen geen nieuwe ervaring. De eilandenarchipel telt meer actieve vulkanen dan eender waar ter wereld.

De bekendste tsunami was die van tweede Kerstdag, op 26 december 2004, toen na een krachtige zeebeving in de Indische Oceaan een tsunami ontstond die in veertien landen in de regio 228.000 doden maakte, onder wie ook heel wat buitenlandse toeristen. In Indonesië stierven toen meer dan 160.000 mensen.