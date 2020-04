280 migranten vast op schip voor Libische kust RL

10 april 2020

03u07

Bron: Belga 0 Ongeveer 280 mensen zitten voor de Libische kust vast op een schip van de kustwacht. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties donderdag. Ze werden tijdens hun overtocht naar Europa uit het waren gehaald en zouden teruggebracht worden naar Libië, maar de autoriteiten hebben het schip niet laten aanmeren.

De Libische autoriteiten lieten weten geen veilige haven meer te zijn nu opnieuw meer bombardementen plaatsvinden in het land, ook op de belangrijkste haven in Tripoli. De beslissing komt op het moment dat Italië en Malta ook geen migranten meer aan land laten gaan door de coronapandemie.

Vrouwen en kinderen aan boord

Volgens de IOM bevinden zich aan boord van het schip ook vrouwen en kinderen. De VN-organisatie voorziet de opvarenden van voedsel en water. De lockdown in Tripoli vanwege het coronavirus maakt het voor de medewerkers extra moeilijk om assistentie te bieden.



"De situatie is schrijnend. Honderden mensen die uitgeput zijn na een reis van 72 uur, moeten de nacht doorbrengen op een overvolle boot in moeilijke omstandigheden", aldus het hoofd van de IOM-missie in Libië Frederico Soda in een mededeling. "De status quo kan niet blijven duren. Er is een alomvattende aanpak nodig van de situatie in de Middellandse Zee."

Volgens de IOM hebben deze week al meer dan 500 migranten geprobeerd om vanuit Libië naar Europa te reizen. 150 van hen werden opgevangen in het reddingsschip Alan Kurdi, dat eveneens tevergeefs op zoek is naar een veilige haven om aan te meren.