28 verdachten beschuldigd van plannen om Egyptisch regime omver te werpen

11 juni 2018

03u08

Het openbaar ministerie in Egypte heeft 28 verdachten doorverwezen naar een speciale rechtbank, omdat ze een groep zouden gevormd hebben die het regime wou omverwerpen. Dat maakte het openbaar ministerie in een persbericht bekend.

De verdachten, waarvan er negen in de gevangenis zitten, worden vervolgd omdat ze de Egyptische Raad voor de Verandering zouden opgericht hebben, een organisatie die illegaal is, aldus procureur Nabil Sadek.

De groep wordt ervan beschuldigd de grondwet te hebben geschonden, de wetten en de nationale eenheid. Ook zouden ze vals nieuws in Egypte en in het buitenland verspreid hebben, om de nationale en economische belangen van het land te schenden.

Arrestaties

De autoriteiten voerden de voorbije weken een reeks arrestaties uit van oppositieleden en leden van middenveldorganisaties. Volgens experts wijst die golf van arrestaties op ongerustheid bij de machtshebbers over mogelijk sociaal protest.

Sinds de devaluatie van de lokale munt in november 2016 rijzen de prijzen in Egypte uit de pan. De devaluatie was onderdeel van een hervorming die het Internationaal Muntfonds (IMF) had opgelegd. In ruil ontving Egypte een lening van 12 miljard dollar. De Egyptische economie stond er al slecht voor sinds de revolutie in 2011 en de val van dictator Hosni Mubarak.