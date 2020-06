28 op zee geredde migranten besmet met Covid-19 JTO

24 juni 2020

14u22

Bron: Belga 5 Enkele dagen na hun aankomst op Sicilië hebben 28 van de 211 migranten die gered werden door het schip Sea-Watch 3 een positieve coronatest afgelegd. Dat meldt het Italiaanse persagentschap Ansa vandaag. Ze worden ondergebracht in het quarantaineschip Moby Zaza, dat voor de Siciliaanse kust ligt.

Het Duitse reddingsschip is afgelopen weekend aangemeerd in een Siciliaanse haven. Vanwege de coronacrisis moeten de migranten die aankomen op reddingsschepen in Italië op een ander schip twee weken in quarantaine.

De opvarenden van de Sea-Watch 3 waren gered van drie verschillende boten. Een woordvoerder van Sea-Watch laat weten dat de organisatie nog niet officieel op de hoogte werd gebracht van de coronabesmettingen. De president van de regio Sicilië Nello Musumeci heeft de besmettingen wel bevestigd aan de media.