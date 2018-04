28 militairen krijgen levenslang voor mislukte Turkse coup

ADN

17 april 2018

20u05

Bron: ANP

0

Drie rechtbanken in Turkije hebben bij elkaar 28 militairen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor hun aandeel in de mislukte couppoging in juli 2016. Ze werden onder meer schuldig bevonden aan een poging om de rechtsorde omver te werpen.