28 jihadisten gedood en 126 anderen opgepakt bij antiterreuroperatie in de Sinaï

12 februari 2018

13u43

Bron: Belga 0

Bij operaties van het Egyptische leger in het noorden en het centrum van de Sinaï zijn sinds vrijdag 28 jihadisten gedood en 126 anderen opgepakt. Dat blijkt uit een nieuwe balans van het leger vandaag. Eerder was melding gemaakt van 16 doden en 34 arrestaties.

De operaties begonnen vrijdag onder de noemer 'Sinaï 2018'. De plaatselijke tak van terreurbeweging IS voert in de Sinaï regelmatig dodelijke aanvallen uit. Over goed anderhalve maand zijn er in Egypte presidentsverkiezingen.