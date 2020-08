28-jarige man uit Turnhout doodgestoken bij vechtpartij in Eindhoven, verdachte (31) opgepakt

Slachtoffer steekincident is overleden. Onduidelijk of er een of twee verdachten in beeld zijn. We zijn in ieder geval op zoek naar een lichtgetinte man in een lichtkleurige korte broek en ontbloot bovenlichaam. Heeft u hem gezien op of rond de Woenselse Markt? Bel aub 0900-8844.

Politie Oost-Brabant(@ politieob)