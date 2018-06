28-jarige linkse latina verslaat verrassend verrassend politiek kopstuk New York IB

27 juni 2018

23u31

Bron: ANP 0 De 28-jarige linkse Alexandria Ocasio-Cortez uit de Bronx heeft in Democratische voorverkiezingen in New York voor een daverende verrassing gezorgd. Ze versloeg de 56-jarige veteraan Joe Crowley, die sinds 1999 onafgebroken in het Huis van Afgevaardigden in Washington zit.

Het verlies van Crowley wordt gezien als een politieke aardbeving. Zittende politici in New York worden in voorverkiezingen vaak niet eens uitgedaagd en automatisch herkozen. Ocasio-Cortez was binnen de partij de eerste uitdager voor Crowley in veertien jaar. De kandidate van Puerto Ricaanse komaf won met 57,75 procent, meldden Amerikaanse media.

Crowley was in de race om een prominente functie in Washington. Zijn naam werd onder meer genoemd als mogelijke nieuwe Democratische fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden.

Minderheden

In de VS zijn er honderden voorverkiezingen in de aanloop naar onder meer de parlementsverkiezingen. Dan staat Ocasio-Cortez tegenover de Republikein Anthony Pappas. Ze dingt naar een parlementszetel voor een kiesdistrict dat delen van de Bronx en Queens beslaat, waar veel minderheden wonen. In de Democratische Partij is geschokt gereageerd op de verrassende winst van "de socialiste'' Ocasio-Cortez.