28 jaar cel voor moordenaar Nederlandse Anne Faber Yelle Tieleman en Joost de Kleuver

17 juli 2018

11u07

De rechtbank heeft Michael P. vanmorgen 28 jaar cel en een terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging opgelegd voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Dat komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Volgens de rechtbank is moord niet bewezen omdat P. niet aantoonbaar een vooropgezet plan had. Het verkrachten en doden van Faber is volgens de rechtbank wel bewezen.

De rechtbank concludeerde dat P. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met borderline en antisociale kenmerken. Daarnaast is hij afhankelijk van alcohol, drugs en Ritalin. Hij werd dan ook licht verminderd toerekeningsvatbaar verklaard door de rechtbank.

De rechters besloten P. geen levenslang op te leggen omdat die straf niet gecombineerd kan worden met tbs met dwangverpleging. Die behandeling is zeer noodzakelijk: de rechtbank noemt hem een gewetenloze en niets ontziende man die zijn eigen perverse wensen laat voorgaan boven het leven en welzijn van zijn medemensen. Ook werd P. al eerder veroordeeld voor een dubbele verkrachting en pleegde hij een nieuw misdrijf terwijl hij die straf nog uitzat. Om de maatschappij te beschermen legt de rechtbank hem een zeer lange gevangenisstraf op. De rechtbank koos niet voor een levenslange straf, omdat dat niet te combineren is met tbs met dwangverpleging.

Hardhandige arrestatie

P. was in de rechtbank aanwezig tijdens de uitspraak. De rechtbank neemt het hem zeer kwalijk dat hij de schuld van zijn daden deels zoekt bij zijn slachtoffer: hij gaf aan dat hij haar verkrachtte nadat zij erover begon en dat hij haar heeft gedood omdat ze schreeuwde.

De advocaten van Michael P. waren van mening dat er sprake was van een vormfout, omdat hij bij zijn arrestatie hardhandig werd behandeld. Zo werd gedreigd dat hij zijn moeder nooit meer zou zien als hij niet zou vertellen waar Anne was en werd gedreigd een politiehond op hem los te laten. Volgens zijn advocaten werden zijn rechten hem niet medegedeeld en zou er daarom strafvermindering gegeven moeten worden. Daar gingen de rechters niet in mee, omdat P. op dat moment geen bekennende verklaring gaf. Er zijn daarom geen gevolgen voor de strafmaat. Zijn licht verminderde toerekeningsvatbaarheid is wel van invloed op de strafmaat.

Fietstocht

Anne Faber (25) verdween op 29 september tijdens een fietstocht. Ze kwam bij Den Dolder in botsing met P., die een scooter bestuurde. Onder bedreiging van een mes werd Faber verkracht en mishandeld. Daarna knevelde P. haar en reed ruim een kwartier rond op zijn scooter met de Utrechtse.

P. verbleef op dat moment in de buurt in een kliniek waar hij werkte aan een terugkeer in de maatschappij. Daarbij kreeg de 28-jarige inwoner van Zeewolde veel vrijheden. Hij had een jarenlange gevangenisstraf uitgezeten voor een dubbele verkrachting in Nijkerk.

Verklaringen

De zoektocht naar Anne Faber duurde een kleine twee weken. P. bleek haar, nadat hij haar had verkracht en vermoord, te hebben begraven in een natuurgebied bij zijn woonplaats. De politie kwam hem op het spoor nadat er DNA was gevonden op de jas van het slachtoffer. P. vertelde waar zelf hij Anne had begraven.

In emotionele verklaringen lieten de ouders van Anne tijdens de zitting van vorige maand weten wat P. hen heeft aangedaan. De 28-jarige verdachte was daar niet bij aanwezig. De familie had aangegeven niet met hem in dezelfde ruimte te willen zijn. P. zelf kwam in zijn laatste woord, aan het einde van de zitting, niet verder dan twee zinnen: "Ik heb echt verschrikkelijk veel spijt van mijn daden. Dat was het."