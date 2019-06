28 gewonden nadat draaimolen instort op kermis in Spanje AW

09 juni 2019

14u05

Bron: Belga 0 Bij een ongeval op een kermis in Spanje zijn gisteren 28 mensen gewond geraakt. Dat meldden de gezondheidsautoriteiten. Een carrousel die aan hoge snelheid aan het draaien was stortte in in San José de La Rinconada, in de buurt van Sevilla.

Drie kinderen tussen 12 en 14 jaar lagen zondag nog in het ziekenhuis. Een dertienjarige was er erg aan toe. Hij raakte zwaargewond aan het hoofd, maar is wel aan beterhand.



Het ongeval gebeurde rond 14 uur, toen de attractie in twee brak waardoor een aantal mensen door de lucht werden geslingerd. Andere aanwezigen raakten gewond door stukken rondvliegend puin. Volgens de lokale media bleef het gevaarte nog even ronddraaien vooraleer het tot stilstand kwam. Tientallen jongeren moesten zich in paniek vastklampen aan de overblijvende zitjes, aldus de media.

De kermis, die elk jaar in juni ongeveer 30.000 bezoekers lokt, werd na het ongeval een tijdlang gesloten, maar is sinds gisterenavond weer open.