28 effectieve celstraffen voor ‘gele hesjes’ in Frankrijk: snelrecht vordert tot één jaar celstraf kg aw

04 december 2018

14u48

Bron: Belga 0 Twintig mensen die maandag via snelrecht voor een rechter zijn verschenen omwille van het geweld tijdens de betogingen van de ‘gele hesjes’ in Parijs zaterdag, zijn allen effectieve celstraffen toebedeeld. Eerder vandaag kregen al acht protestanten drie maanden tot een jaar effectief voor rellen in de prefectuur van Hautes-Pyrénées en de gewelddadige brandstichting aan de péage in Narbonne.

Nog eens 24 mensen kregen een celstraf met uitstel, of uitstel onder voorwaarden. Anderen liepen lichtere veroordelingen op, tien mensen werden vrijgesproken en nog eens zestien personen zullen later hun lot pas kennen. Bovendien mogen dertig veroordeelden zich niet meer in Parijs vertonen.



In totaal zijn zaterdag in de Lichtstad 412 mensen opgepakt bij “geweld zonder voorgaande”, aldus politieprefect Michel Delpuech.

2 jaar geen wapen

Ook via snelrecht heeft de rechtbank van Tarbes twee mensen tot acht maanden en twaalf maanden effectief veroordeeld wegens geweld tijdens eerdere protesten. Vier anderen moeten drie maand en twee tot zes maand effectief de gevangenis in. De veroordeelden mogen ook twee jaar geen wapen dragen en niet deelnemen aan betogingen.

In Narbonne legde een rechter twee "gele hesjes" vier maanden cel op.