28,6 miljoen dollar cash in beslag genomen in flat van Maleisische ex-premier

jv

25 mei 2018

09u21

Bron: dpa

0

De Maleisische politie heeft gemeld dat ze 114 miljoen ringgit (28,6 miljoen dollar) in contanten heeft gevonden in reiskoffers in een appartement van de vroegere premier Najib Razak.