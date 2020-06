27 politiemannen gewond tijdens demonstraties in Londen IB

08 juni 2020

01u40

Bron: ANP 0 Tijdens demonstraties tegen politiegeweld en racisme zijn in Londen de afgelopen week in totaal 27 politieagenten gewond geraakt. Dat heeft de politie zondagavond bekendgemaakt. Twee van hen zijn er ernstig aan toe en een agente die van haar paard viel moest worden geopereerd.

Tienduizenden gingen zondag weer de straat op in de Britse hoofdstad en sommige actievoerders droegen gezichtsmaskers met de boodschap “racisme is een virus”. Aan het begin van de avond werd het wat onvriendelijker, met het gooien van rookbommen en flessen. Het standbeeld van Winston Churchill werd opnieuw beklad, nu met de tekst 'was een racist' op het voetstuk.

Zaterdag waren duizenden demonstranten op de been. Lange tijd verliep het protest vreedzaam, maar aan het einde van de dag kwam het tot botsingen met de politie te paard in de buurt van de ambtswoning van premier Boris Johnson op Downing Street. Daarbij raakten 14 agenten gewond. 29 mensen werden gearresteerd.

“Aanvallen onaanvaardbaar"

De Londense politiechef noemde de aanvallen op de politie "schokkend en volstrekt onaanvaardbaar." Ook minister-president Boris Johnson had geen goed woord over voor het geweld tegen agenten. "Mensen hebben het recht vreedzaam te protesteren als ze de sociale afstand bewaren. Maar ze hebben niet het recht om de politie aan te vallen", zei Johnson op Twitter. "Deze demonstraties zijn ondermijnd door gewelddadigheid. En ze zijn een verraad aan de reden die ze beweren te dienen. De verantwoordelijken zullen ter verantwoording worden geroepen."