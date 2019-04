27 graven gevonden bij beruchte jeugdinstelling Florida lva

13 april 2019

02u51

Bron: The New York Times, BBC 0 Graafwerken voor een nieuw bouwproject in de Amerikaanse staat Florida moesten worden stilgelegd na een lugubere vondst. In de buurt van de beruchte openbare jeugdinstelling Dozier, die een geschiedenis heeft van misbruik en geweld, stuitte het graafbedrijf op wat waarschijnlijk 27 graven van leerlingen zijn. Als dat wordt bevestigd, dan betekent dat dat de teller van graven van jongens die omkwamen tijdens hun tijd in de instelling al op 82 staat.

Op een stuk van het terrein van de openbare jeugdinstelling voor jongens Arthur G. Dozier wil een energiebedrijf een vestiging openen. Een onderaannemer voerde voor hen de graafwerken uit toen ze “onregelmatigheden” aantroffen die alle kenmerken hebben van graven. Het gaat mogelijk om 27 graven. Er is meer onderzoek nodig om het te bevestigen, des te meer omdat de graven geen patroon volgen dat men van een kerkhof verwacht. “Deze willekeur verwacht men van een clandestien of informele begraafplaats”, staat te lezen in het rapport van het graafbedrijf.

De instelling Dozier werd opgericht door de staat Florida in 1900 en sloot haar deuren pas in 2011, ondanks haar reputatie. De school stond vanaf het begin bekend om misbruik, verkrachting, dwangarbeid en foltering. Kinderen die van thuis waren weggelopen en zich niet aan de regels hielden, kwamen in de instelling terecht, die de grootste van het land werd.

Op het einde van de jaren negentig kwamen steeds meer horrorverhalen van ex-leerlingen aan het licht. Een groep mannen die de school bezochten rond de jaren 50 en 60 verenigden zich onder de naam The White House Boys en spraken openlijk over hoe ze werden misbruikt en gefolterd. Ze klaagden de staat Florida aan maar de klacht werd afgewezen.

In 2011 ging een groep antropologen van de Universiteit van South Florida op onderzoek op het grondgebied van de instelling. Ze ontdekten 51 graven, zonder grafsteen. Op basis van historische documenten weet men dat er minstens 100 kinderen en jongeren zijn gestorven terwijl ze er school liepen. Hun oorzaak van overlijden was bijna altijd "onbekend" of “ongeval”. Van acht jongens is geweten dat ze omkwamen in een brand in een ruimte die op slot was. Daarnaast vielen er ook enkele ten prooi aan een griepepidemie en werden er enkele doodgeschoten omdat ze probeerden te ontsnappen.

“Nog veel meer graven”

Jerry Cooper, voorzitter van The White House Boys en ex-leerling, schrikt er allemaal niet van: “Verrast het mij wat ze hebben gevonden? Nee. Ik heb altijd gezegd dat er meer lichamen zijn dan die 51. Ik weet wat zich daar heeft afgespeeld. Ik heb het meegemaakt. Het is veel erger dan wat de mensen weten”, vertelt Cooper, die zelf ook door het oog van de naald kroop. Hij kreeg eens 135 zweepslagen toegediend om 2 uur ‘s nachts, waar hij bijna aan was gestorven.

Terry Burns, een andere voormalige student aan de Dozier-school is zeker dat dit nog niet alles is. “Als ze de hele campus doorkammen, dan garandeer ik u dat ze nog eens 200 à 300 graven van jongens vinden”, aldus Burns.