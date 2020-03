27 doden, waaronder vrouwen en kinderen, bij aanslag in Afghanistan - IS eist aanslag op YV KV

06 maart 2020

10u26

Bron: Belga, NYT, ANP, Reuters 1 Op een herdenkingsbijeenkomst met vooraanstaande politici is het vandaag in het westen van de Afghaanse hoofdstad Kaboel tot een gewapende aanval gekomen. Minstens 27 mensen, onder wie vrouwen en kinderen, vonden de dood. Nog 28 anderen raakten gewond. De aanslag werd ondertussen opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat. Dat meldt Amaq, het persbureau van IS.

Meerdere politici, onder wie oppositieleider Abdoellah Abdoellah, namen deel aan een ceremonie om de dood van Adoel Ali Mazari, een politicus van de hazara-minderheid, te herdenken. Tijdens de openingsrede weerklonken er schoten en ontploffingen. De aanval zou vanuit een hoger gelegen gebouw zijn uitgevoerd.

“Er zijn 27 lichamen en 29 gewonden afgevoerd”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Hij beklemtoont dat er mogelijk nog meer slachtoffers zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde eerder dat tijdens de bijeenkomst het vuur werd geopend vanuit een nabijgelegen bouwplaats. Alle hooggeplaatste gasten konden volgens het departement in veiligheid worden gebracht. Een woordvoerder van Abdullah bevestigt dat de politicus op een veilige plaats is.

Verkiezingsuitslagen

De laatste weken zijn de spanningen tussen de politieke partijen in het Centraal-Aziatische land gestegen. De verkiezingsuitslagen die de huidige president, Ashraf Ghani, opnieuw vijf jaar aan de macht zullen houden, wil Abdoellah niet accepteren.

Het gaat om de eerste grote aanval in de Afghaanse hoofdstad sinds de VS een akkoord sloten met de Taliban. Die overeenkomst moet de weg vrijmaken voor het terugtrekken van buitenlandse troepen. De Taliban zeggen niets met het bloedbad in Kabul te maken te hebben.

President Ghani noemde de aanslag een “misdaad tegen de menselijkheid en tegen de nationale eenheid van Afghanistan”.