27 doden bij busongeluk in Pakistan TK

08u29

Bron: Belga 0 EPA Archiefbeeld In Pakistan is een bus met pelgrim in een ravijn terechtgekomen. Daarbij zijn zeker 27 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat melden de politie en reddingsdiensten vandaag.

De crash gebeurde gisterenavond laat in het district Chakwal, nabij de hoofdstad Islamabad, aldus plaatselijk politiebaas Mohamed Afzal. Op snelwegen in heel Pakistan is het zicht belemmerd door smog, en dat zou ook de oorzaak zijn van het ongeval.

Er vielen ook zowat 50 gewonden. Die worden verzorgd in ziekenhuizen in de stad Rawalpindi, aldus Khurram Manzoo van de reddingsdiensten. Jaarlijks vallen op de Pakistaanse wegen meer dan 5.000 doden door het slechte wegennet, voertuigen die amper onderhouden worden en een ondermaatse verkeersveiligheid.