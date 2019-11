26 peuters aangetroffen achter verborgen wand in Amerikaanse crèche mvdb

16 november 2019

11u24

Bron: CBS Denver 1 Een Amerikaanse crèche heeft de politie over de vloer gekregen na verschillende klachten van ouders. Het kinderdagverblijf zou meer kleintjes opvangen dan toegelaten. Speurders troffen eerst geen enkel kind aan, maar hoorden toch lawaai. Even later vonden ze achter een verborgen wand die leidde naar een kelder liefst 26 peuters. De vergunning is meteen ingetrokken.

De controle van de privécrèche Play Mountain Place in een buitenwijk van de stad Colorado Springs (Colorado) gebeurde woensdag. De politie en ambtenaren van het Colorado Department of Human Services klopten aan bij eigenares Carla Marie Faith (58). Zij liet de speurders binnen, maar weigerde verdere medewerking. In de speelruimte was geen ziel te bekennen.

De argwaan van de controleurs vergrootte toen ze toch van ver kinderstemmetjes waarnamen. De groep stootte op een verborgen wand die naar een keldertrap leidde. In de kelder zaten liefst 26 peutertjes en twee verzorgsters. De begeleidsters twee kregen boeien om, maar moesten uiteindelijk niet mee naar het politiekantoor. Ook eigenares Faith is nog steeds op vrije voeten. De Play Mountain Place is tot nader order dicht.

“Niet naar het kleine huisje”

Mama Betsy Murphy verklaarde aan CBS dat haar zoontje tot voor kort heel graag naar de crèche ging. “De Play Mountain leek wel de beste kinderopvang van de stad. Ik vond het schitterend hoe Faith en de verzorgsters met mijn zoon omgingen. Het was er nooit chaotisch en de vertrekken waren proper.” Dat veranderde begin deze maand. Murphy’s kindje wou niet meer naar de crèche. “Hij bleef zeggen: ‘Ik wil niet naar het kleine huisje, zet me niet beneden’”.

Uitbaatster Faith zag de bui allicht hangen, want daags voor de controle kreeg Murphy een sms’je met de melding dat het kinderdagverblijf de deuren zou sluiten. “Ik stond perplex. Ik sms’te meteen ‘Wat?’ terug.” Murphy voelt zich verraden.

1998

De politie heeft ook de andere crèche van Faith tegenover de Play Mountain Place gesloten. De vrouw is hoogstwaarschijnlijk niet aan haar proefstuk toe. Een artikel van de Los Angeles Times uit 1998 bericht over een vrouw met precies dezelfde naam die in Californië werd beschuldigd van quasi dezelfde feiten. Is Faith naar de staat Colorado verhuisd om haar dubieuze werkzaamheden te hervatten? Het heeft er alle schijn van.