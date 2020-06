26 nieuwe besmettingen met coronavirus vastgesteld in China jv

Bron: DPA 0 In China zijn zondag 26 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat hebben de Chinese gezondheidsdiensten meegedeeld.

De meeste coronagevallen werden gemeld in de hoofdstad Peking, waar 22 besmettingen plaatsvonden. Er werden ook drie besmettingen geteld in de provincie Hebei, vlak bij Peking. Tot slot was er ook nog één geïmporteerde besmetting.

Nadat China wekenlang geen nieuwe ziektegevallen had gemeld, werd op 11 juni een nieuwe uitbraak vastgesteld aan de groothandelsmarkt Xinfadi in Peking. Het totale aantal nieuwe besmettingen in de hoofdstad ligt intussen op 227.

De stad heeft verschillende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het virus af te remmen. Er werden scholen gesloten, wijken in quarantaine geplaatst en niet essentiële reizen werden verboden. Er wordt ook massaal ingezet op tests.

