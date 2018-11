26-jarige scheidsrechter verdachte in ‘grootste misbruikzaak ooit in Noorwegen’ Kees Graafland

21 november 2018

03u10 0 J ustitie in Noorwegen verdenkt een man van seksuele misdrijven tegen honderden jongens. De twintiger, volgens Noorse media een voetbalscheidsrechter, is onder meer aangeklaagd voor verkrachting. Het zou gaan om de grootste misbruikzaak ooit in Noorwegen.

In totaal zou de man misbruik hebben gepleegd bij minstens driehonderd jongens tussen de 13 en 16 jaar. “Het is een erg serieuze zaak, de grootste misbruikzaak in Noorwegen tot nu toe”, zei officier van justitie Guro Hansson Bull vandaag in een persbericht.

De verdachte benaderde zijn slachtoffers via het internet. Op fora en in chats deed zich voor als meisje. Hij noemde zich ‘Sandra’ of ‘Henriette’ en overtuigde de jongens ervan naaktfoto’s te maken en filmpjes met seksuele handelingen. Als zij deze beelden naar hem zouden opsturen, zou hij ze naaktfoto’s of geld cadeau doen. Die beloftes kwam hij echter nooit na. In plaats daarvan dreigde de verdachte de beelden van zijn slachtoffers te publiceren als ze hem niet nog meer materiaal toestuurden.

Verkrachting

De jonge scheidsrechter begon in 2011 met zijn misdrijven en maakte zeker 300 slachtoffers. De jongens komen uit Noorwegen, Denemarken en Zweden. Met een aantal van hen zou hij ook fysiek hebben afgesproken. De officier van justitie meent dat vijftien jongens het slachtoffer zijn geworden van verkrachting.

In 2016 werd de jonge scheidsrechter volgens Noorse media al eens gearresteerd, maar kort daarna vrijgelaten. Daarna ging hij verder met zijn activiteiten. In hetzelfde jaar werd hij weer aangehouden en sindsdien zit hij vast.

De Noorse politie heeft grote hoeveelheden bestanden in beslag genomen, waaronder chats, foto's en minstens 16.463 video's. Het kostte veel tijd om de bestanden door te spitten en zo de slachtoffers te identificeren. De verdachte heeft de misdrijven bekend. De zaak zal vanaf 22 januari 2019 voor de rechter komen.