26-jarige Amerikaanse trucker koerst naar Congreszetel via TikTok Remi Lehmann

26 januari 2020

02u31

Bron: The Verge, TikTok 0 De 26-jarige truckchauffeur Joshua Collins is op weg naar een zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het succes van zijn campagne? Het razendpopulaire sociale medium TikTok, aldus The Verge.

In een interview met het tech-magazine zegt Collins geïnspireerd te zijn door Alexandria Ocasio-Cortez. De New Yorkse politica - linksbuiten van de Democratische Partij - verraste vriend en vijand in 2018 door als jongste politica ooit een Congreszetel te veroveren.

De grassrootscampagne van ‘AOC’ in combinatie met het gebruik van sociale media trok hem aan. Maar hij had getwijfeld aan de effectiviteit. “2018 veranderde alles”, legt Collins uit. “Van ‘Ik zou dit moeten doen’ naar ‘ik kan dit doen’”.

Dat is echter een hele opgave als jonkie in een kiesdistrict waar de huidige afgevaardigde de vorige verkiezingen nog won met 23% voorsprong op de nummer twee. Die politicus doet echter niet mee dit jaar. En hoewel Collins concurrenten ook door de wol geverfde politici zijn (een burgemeester en een voormalig afgevaardigde), missen zij één ding wat Collins wel heeft: populariteit op de sociale media.

Nog voordat hij zijn campagne lanceerde, had hij al 40.000 volgers op Instagram, en dankzij een paar retweets van Ocasio-Cortez had hij in no-time tienduizenden volgers op Twitter. In oktober besloot hij echter ook het snelgroeiende TikTok te gaan gebruiken. Inmiddels heeft hij ook daar ruim 26.000 volgers.

Wat is Tiktok?

Via TikTok kunnen gebruikers (korte) video's plaatsen en daar bijvoorbeeld muziek onder zetten. Daardoor is het bij uitstek een sociaal medium waarop jongeren hun creativiteit kwijt kunnen. Van de 500 miljoen actieve gebruikers is meer dan 40% tussen de 14 en 26 jaar oud.

Ook België heeft haar eigen (internationale) TikTok-sterren. Bijvoorbeeld de 20-jarige Céline Dept uit West-Vlaanderen die ruim 3,5 miljoen volgers heeft dankzij haar populaire voetbalfilmpjes. Of wat te denken van danseres Stien Edlund die 2,6 miljoen volgelingen heeft op het populaire medium. Maar terwijl onze landgenotes vooral hun publiek proberen te vermaken, gooit Collins het over een serieuze boeg: hij wil een politieke boodschap overbrengen. Met 124 miljoen gebruikers in de VS heeft de 26-jarige nog een wereld te winnen.

Socialist

Hoewel Collins kandidaat is voor de Democraten is hij een zelfverklaard socialist. Veel van zijn politieke ideeën zijn een stuk linkser dan de partijlijn, net zoals zijn voorbeeld Ocasio-Cortez. Zo wil hij een zorgverzekering voor alle Amerikanen, energiebedrijven nationaliseren en de CIA ontmantelen. Sterker nog, het gebruik van TikTok zelf is al een politiek statement: het partijbestuur raadt het gebruik van de app af. Die is namelijk van Chinese makelij, wat een nationaal veiligheidsrisico zou kunnen opleveren.

“Frituurbakkers werken harder dan CEO's”

Maar hoe gebruikt Collins TikTok dan in zijn voordeel? Via korte - vaak grappige - filmpjes probeert hij zijn politieke ideeën uit te leggen. Net zoals meer ervaren politici bedient hij zich graag van slogan's. Een van de terugkerende leuzen in zijn filmpjes is “Frituurbakkers werken harder dan CEO's” of “Weg met de rijken”.

Achter de filmpjes schuilt een duidelijke strategie: via Tiktok probeert hij donateurs én vrijwilligers te werven voor zijn campagne. Die hoeven niet noodzakelijk uit zijn kiesdistrict te komen, want het aantal gebruikers in zijn district is beperkt. Maar hij bereikt met zijn lokale campagne nu wel een nationaal publiek. Hierdoor haalt hij niet alleen meer donors binnen (hij haalde naar eigen zeggen al meer dan 70.000 dollar op), maar wierf hij ook 1300 vrijwilligers voor zijn digitale campagneplatform. Dit kan zijn kansen op een Congreszetel aanzienlijk vergroten, aldus The Verge.

Wie benieuwd is naar Joshua Collins’ campagne kan een kijkje nemen op TikTok-pagina.