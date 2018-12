26 jaar later toch nog 20 jaar cel voor verkrachting en doodslag Nederlandse Milica (19) Marcia Nieuwenhuis

11 december 2018

16u47

Bron: AD.nl 0 26 jaar geleden was de 19-jarige Nederlandse Milica van Doorn op weg van een feestje naar huis, toen zij werd verkracht en met ‘excessief geweld’ om het leven werd gebracht. Vandaag hoorde de verdachte Hüseyin A. dan toch zijn straf. Hij moet 20 jaar de cel in voor verkrachting en doodslag.

Ondanks uitgebreid onderzoek lukte het 25 jaar lang niet om te achterhalen van wie de spermasporen waren, die werden gevonden op het lichaam van Milica. Maar dna-verwantschapsonderzoek zorgde vorig jaar voor een doorbraak. Hüseyin A. was een van de twee mannen in de wijk Kogerveld in Milica's woonplaats Zaanstad die weigerde mee te werken. Zijn broer deed dat wel, en zo liep hij alsnog tegen de lamp.

Gruwelijk

Volgens de rechtbank heeft hij Milica eerst met geweld verkracht. “Daarna heeft hij haar op gruwelijke wijze gedood om te zorgen dat zijn daden ongestraft zouden blijven. De man heeft hierdoor onmetelijk leed toegebracht aan haar familieleden.”



De rechtbank benadrukt dat, omdat de man geen verantwoording voor zijn daden wilde afleggen, de nabestaanden 26 jaar lang, naast hun enorme verlies, ook de onzekerheid moeten dragen of de dader ooit zou worden gevonden. Op de publieke tribune was de ontlading te horen toen hij 26 jaar na dato, alsnóg zijn straf te horen kreeg.

Doorgesneden

Van Doorn was in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam (onderdeel van Zaanstad nabij Amsterdam) op weg van een feestje naar huis. Zij is volgens het Openbaar Ministerie (OM) onderweg A. tegen het lijf gelopen, die haar verkrachtte en haar vervolgens met ‘excessief geweld’ om het leven bracht. De jonge vrouw was op meerdere plaatsten gestoken en de keel doorgesneden. Haar ontzielde lichaam werd gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld.



De doodslag die het OM en de rechtbank bewezen achten is een zogeheten ‘gekwalificeerde doodslag’. A. heeft het slachtoffer gedood om de verkrachting te verhullen. Het OM had twintig jaar cel geëist.

Leugenachtige scenario’s

A. is inmiddels vader van vier dochters en ontkent. Maar dat neemt justitie niet serieus. Hij zegt dat hij destijds een seksuele relatie had met Van Doorn. De man verzint slechts ‘leugenachtige scenario’s’, meent het OM, toont geen berouw en neemt geen verantwoordelijkheid.

De veroordeelde woonde in een flat op zo’n 500 meter van de plaats delict en is ook daarna in Zaandam blijven wonen. Het afgelopen half jaar zat de man van Turkse afkomst vast. Vorige maand verklaarde bij de start van het proces dat sinds zijn aanhouding niet alleen het leven van de familie Van Doorn op zijn kop staat, maar ook dat van hem. ”Het heeft mij en mijn familie kapotgemaakt”, luidde het toen.