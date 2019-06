26 gewonden bij raketaanval op Saudische luchthaven ses

12 juni 2019

12u33

Bron: Belga 0 De Jemenitische Houthi-rebellen hebben woensdag een raket afgevuurd op de luchthaven van Abha, in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Daarbij raakten 26 burgers gewond. De rebellen viseren het land omdat het de regering in Jemen steunt.

“Een vijandelijk projectiel” kwam woensdagochtend vroeg terecht op de luchthaven van Abha, zei de woordvoerder, kolonel Turki al-Malki. Van de 26 gewonden werden er 8 overgebracht naar het ziekenhuis, de overigen kregen ter plekke verzorging. Daarnaast is er volgens al-Malki heel wat materiële schade.

Eerder hadden de Houthi’s zelf al bekendgemaakt dat ze een kruisraket hadden afgevuurd op de luchthaven. Volgens al-Malki gaven de Jemenitische rebellen daarmee toe dat ze burgers viseren, “wat oorlogsmisdaden kan inhouden”.

De door Iran gesteunde Houthi’s voeren de laatste maanden steeds meer aanvallen met drones en rakketten uit op doelwitten in Saudi-Arabië. Het land steunt de internationaal erkende regering en voert bombardementen uit tegen de rebellen in Jemen. Sinds het begin van het conflict in maart 2015 vielen al duizenden burgerdoden.