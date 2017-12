250 meter lange voetgangersbrug stort in: vier gewonden in Praag

Bron: Belga

In de Tsjechische hoofdstad Praag is rond 13.30 uur een meer dan 250 meter lange voetgangersbrug in de rivier de Moldau gestort. Vier mensen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht, zo lieten de reddingsdiensten weten.