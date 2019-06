250 kinderen uit migrantencentrum VS gehaald na ophef over “onmenselijke” leefomstandigheden kg

25 juni 2019

13u13

Bron: The New York Times, CNN, BBC, CBS News 4 Zo’n 250 migrantenkinderen in de Verenigde Staten werden overgeplaatst vanuit een centrum in Texas nadat aan het licht kwam dat ze daar in erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden. Aan getuigen vertelden de kinderen dat ze honger hadden en zich niet konden wassen.

Enkele honderden kinderen - van peuters tot tieners - verbleven in het centrum in het Texaanse Clint, waar ze werden opgevangen nadat ze de Mexicaanse grens overstaken. De meesten werden gescheiden van hun ouders. Volgens getuigen zouden de kinderen verblijven in een “warenhuis” op het terrein van de grenspost. De cellen zouden smerig zijn en overvol zitten.



Een team van advocaten ging vorige week ter plaatse om poolshoogte te nemen en vertelde de Amerikaanse pers over de schrijnende toestanden. Volgens de juristen liepen er peuters zonder luier rond en zorgden kinderen van amper 8 jaar voor nog jongere kinderen. Sommige kinderen zeiden ‘s nachts wakker te worden omdat ze honger hadden.

Luizenplaag en griepepidemie

Ook de hygiëne liet te wensen over. “De kinderen waren verkouden en waren ziek en zeiden dat ze geen toegang hadden tot zeep om hun handen te wassen. Er was een gel op basis van alcohol. Sommige kinderen die voor twee of drie weken werden vastgehouden, hadden maar één of twee kansen om te douchen”, vertelde Clara Long, onderzoeker bij Human Rights Watch, aan CNN.



Aan BBC liet een advocaat dan weer weten dat de kinderen opgesloten werden in “afschuwelijke cellen waar er een open toilet staat in het midden van de kamer”. Verder zou er ook een luizenplaag rondgaan, net zoals een griepepidemie, en liggen de zieke kinderen gewoon op matjes op de grond.



“Het is vernederend, onmenselijk en zou niet in Amerika mogen gebeuren”, aldus een andere advocaat aan CBS News.

Overplaatsing

Nadat de getuigenissen door verschillende Amerikaanse media werden opgepikt, werd besloten om minstens een deel van de kinderen over te brengen naar andere centra. Zo’n 250 kinderen werden overgeplaatst. Er zouden op dit moment nog een dertigtal kinderen in het centrum verblijven.

De Amerikaanse grensbewaking erkent de problemen. Het zegt dat het centrum in Clint niet geschikt is voor de opvang van kinderen. “Onze kortetermijnverblijven werden niet gemaakt om kwetsbare bevolkingsgroepen op te vangen en we hebben dringend meer humanitaire middelen nodig om deze crisis te beheren”, klinkt het.



Normaal zou het de bedoeling zijn geweest om de kinderen hoogstens 72 uur vast te houden in het centrum, maar omdat ze nergens anders terecht konden, bleven sommigen er wekenlang.

Meer over samenleving

gezondheid