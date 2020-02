250 jaar oud scheepswrak spoelt aan op Nederlands strand kv

12 februari 2020

20u46

Bron: ANP 6 Op het strand van Terschelling is een eeuwenoud scheepswrak aangespoeld. Dat zegt Hille van Dieren, eigenaar van het Wrakkenmuseum in het dorp Formerum na berichtgeving door het Dagblad van het Noorden.

Volgens Van Dieren is het wrak door de zware storm van afgelopen weekend aangespoeld en werd het bij eb gevonden. Hij denkt dat het wrak ongeveer 250 jaar oud is. Dat maakt hij op uit de bouwwijze. Het houten schip is overnaads gebouwd waarbij de planken over elkaar liggen. Ook zijn uitsluitend houten pennen gebruikt. Volgens Van Dieren werden na 1800 geen houten pennen meer gebruikt, maar vooral metalen en koperen.