25 militieleden gedood bij aanval door taliban in Afghanistan LH

29 juni 2019

16u04

Bron: Belga 0 In het noorden van Afghanistan zijn vandaag bij een aanval van de taliban zeker 25 leden van een pro-regeringsmilitie omgekomen. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Defensie meegedeeld.

De aanval deed zich bij zonsopgang voor in het district Nahrin, in de noordelijke provincie Baghlan. De militieleden wilden een groep soldaten gaan helpen die omsingeld werd door de taliban, zo zegt Fawad Aman, een woordvoerder van het ministerie van Defensie. "Ze zijn in een hinderlaag gelopen toen ze de militairen wilden helpen. Jammer genoeg werden er 25 van hen gedood.”



De taliban hebben de aanval intussen opgeëist. De actie komt er net op een moment dat de VS en de taliban in Qatar beginnen aan een nieuwe reeks vredesgesprekken.

Vredesovereenkomst

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die dinsdag op bezoek was in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, heeft verklaard dat hij "voor 1 september" een vredesovereenkomst met de taliban wil bereiken.