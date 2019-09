25 lichamen gevonden na brand op boot voor kust van Californië LDB - RB - MVDB - IB

03 september 2019

06u39

Bron: Fox News - KEYT - Sky News 14 UPDATE Reddingswerkers hebben 25 lichamen gelokaliseerd na de brand op een recreatieboot met amateurduikers voor de kust van Californië. Dat melden Amerikaanse media. Negen anderen zijn nog vermist. De kustwacht en het bureau van de sheriff van Santa Barbara (Californië) konden de berichten van CBS News en Associated Press nog niet bevestigen. Mogelijk zijn alle 34 passagiers, die benedendeks lagen te slapen omgekomen.

Het schip is intussen volledig gezonken, nadat het water maakte. Duikers zijn in de weer om de overige lichamen te bergen, aldus Brown. “Het schip is onstabiel en ik ben niet zeker wanneer we deze lichamen, en eventueel nog andere, zullen kunnen bovenhalen”, voegde hij er nog aan toe.

Bij de zoekactie naar slachtoffers worden naast duikers ook verschillende helikopters en schepen van de kustwacht ingezet. Tot nu toe werden echter geen verdere overlevenden gevonden. “Dit is niet hoe we vandaag wilden wakker worden, het is een zeer tragische gebeurtenis”, verklaarde kapitein Monica Rochester van de kustwacht. “We zullen de hele nacht doorzoeken tot de ochtend, maar ik denk dat we ons moeten voorbereiden op het ergste”, zei ze.

Vijf bemanningsleden gered

Volgens de brandweer zijn vijf bemanningsleden gered. Zij waren aanwezig in de hoofdcabine toen de brand uitbrak nabij Santa Cruz Island en konden het schip op eigen kracht verlaten. Vervolgens werden ze opgepikt door een andere boot. Voor het lot van de andere opvarenden die benedendeks sliepen wordt gevreesd. “We houden nog steeds hoop dat iemand naar de kust is gezwommen", zegt brandweerwoordvoerder Mike Eliason. “Wanneer ze ‘s nachts voor anker liggen, zijn ze vrij dicht bij de kust. We moeten blijven hopen, maar we bereiden ons voor op het ergste scenario.”

De brand zou vannacht om half vier ’s nachts zijn uitgebroken. Het betrokken vaartuig is een 22-meter lange boot die duikers en hobbyvissers kunnen huren, en die de naam ‘Conception’ draagt. Afgelopen weekend maakte een groep duikers hiermee een driedaagse excursie naar de wateren rond het eiland San Miguel, blijkt uit de website van de verhuurder. Vandaag zouden ze terugkeren naar de haven.

De archipel voor Santa Barbara is een populaire bestemming voor duikers en zeilers.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA VCFD PIO(@ VCFD_PIO) link