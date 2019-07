25-jarige Nederlander betrapt met 700.000 euro in zijn auto Elcke van der Heijden

30 juli 2019

14u18

Bron: AD.nl 2 Een 25-jarige jongeman is in het Nederlandse Zwijndrecht met een flinke som geld in zijn auto van de autostrade geplukt. De man had het geld verstopt in een verborgen ruimte in de wagen.

De controle vond vorige week woensdagavond plaats, zo maakt de politie vandaag bekend. In de auto van de Zaandammer werd een verborgen ruimte met daarin een zak vol biljetten van honderd euro gevonden. Na tellen kwam de politie uit op een bedrag van zo maar even 700.000 euro. De Nederlander is opgepakt en zit in ieder geval veertien dagen vast. Het geld is in beslag genomen.