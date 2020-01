25 jaar tot levenslange opsluiting in Frankrijk voor jihadisten die vermoedelijk dood zijn KVE

17 januari 2020

20u33

Bron: Belga 3 Een speciaal hof van assisen in Parijs heeft gevangenisstraffen gaande van 25 jaar tot levenslang uitgesproken tegen negentien beschuldigden, mannen en vrouwen die in 2014 en 2015 naar Irak of Syrië trokken en er vermoedelijk allemaal het leven lieten in naam van het islamitische ‘kalifaat’.

De zwaarste straf was voor Mohamed Belhoucine, die als de mentor van de schutter van de Hyper Cacher wordt beschouwd, een van de doelwitten van de terreuraanslagen van 2015 in Parijs. Van de andere Franse, Marokkaanse, Mauritanische of Algerijnse ‘spoken’ in dit dossier werden alle mannen tot 30 jaar cel veroordeeld en vier vrouwen tot 25 en 28 jaar.

De vijf beschuldigden die aanwezig waren op het proces, kregen gevangenisstraffen van twee jaar tot twaalf jaar. De advocaat-generaal had vijftien jaar gevorderd voor twee van hen, bij de ene voor zijn "centrale rol" in het netwerk en bij de andere omdat die "geen enkele afstand van de jihadistische ideologie had genomen".

De negentien lege beklaagdenbanken op het proces illustreerden volgens het Openbaar Ministerie dat de jongeren die op de leeftijd van 20 of 30 jaar "met kennis van zaken naar een land in oorlog" vertrokken, "tot het uiterste" wilden gaan.