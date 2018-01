25 jaar lang kochten Kristine en haar man duizenden vierkante kilometers grond op in Patagonië, nu mag Chili er prachtige natuurparken van maken TT

30 januari 2018

17u28

Bron: The Guardian, National Geographic 11 De Chileense presidente Michelle Bachelet heeft samen met de Amerikaanse filantrope Kristine McDivitt Tompkins de overdracht getekend van vijf nationale parken, samen goed voor een gebied van meer dan 4.000 vierkante kilometer. De overdracht van de natuurgebieden, die Tompkins vijfentwintig jaar lang verzamelde met haar in 2015 overleden echtgenoot Doug, is de grootste ooit van een priv épersoon naar een Zuid-Amerikaans land.

Doug was de oprichter van het outdoormerk The North Face en de kledingwinkel Esprit. Hij verongelukte in 2015 bij een kajakongeval in Chili, waar hij samen met zijn echtgenote Kristine, bestuurslid bij het andere kledingmerk Patagonia, toen al 25 jaar woonde. Al die tijd gebruikte het koppel het geld dat ze met hun bedrijven hadden verdiend om stukken land op te kopen in Patagonië, de nog veelal ongerepte regio in het zuiden van Chili en Argentinië.

Deze week kon een emotionele Kristine haar werk en dat van haar man in schoonheid afronden. Samen met de Chileense presidente Michelle Bachelet ondertekende ze de overdracht van meer dan 4.000 vierkante kilometer land aan de staat, met de bedoeling de stukken land voor het nageslacht te kunnen bewaren als natuur. Samen met nog eens meer dan 36.000 vierkante kilometer die al in handen van de overheid waren, kan Chili nu vijf nieuwe natuurparken openen en drie bestaande parken uitbreiden. In totaal gaat het om een gebied zo groot als Zwitserland.

Tegenkanting

Kristine McDivitt Tompkins wordt wereldwijd geprezen voor haar inzet voor de natuurpracht in Zuid-Amerika. Nochtans kregen zij en haar echtgenoot in die vijfentwintig jaar gronden opkopen ook heel wat tegenkanting. Veel lokale boeren, projectontwikkelaars en vissers zagen het niet graag gebeuren dat twee Amerikanen met hun kostbare grond gingen lopen en vreesden voor hun inkomsten wanneer de gronden niet meer konden gebruikt worden voor hun economische activiteiten.

De vijf nieuwe parken zullen nu toegevoegd worden aan een netwerk van in totaal 17 nationale parken, die reiken van de woestijn in het noorden tot de immense fjorden en gletsjers in het uiterste zuiden. "Dit is niet zomaar een nooit geziene daad van natuurbehoud", aldus president Bachelet maandag in Patagonië. "Dit is ook een uitnodiging om na te denken over andere manieren om om te gaan met ons land. Om natuurlijke bronnen te gebruiken zonder ze te vernietigen. Om ze duurzaam te ontwikkelen, de enige winstgevende economische ontwikkeling op lange termijn."

Bachelets termijn als president eindigt in maart. Daarna geeft de linkse president, die zich al jarenlang inzet voor natuurbeheer in haar land, de fakkel door aan de centrumrechtse politicus Sebastian Piñera.