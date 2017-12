25 jaar geleden werd Milica vermoord, vandaag is er eindelijk een verdachte David van der Heeden Tine Kintaert

09u21

Bron: AD.nl 58 ANP/Thinkstock/Beeldbewerking AD Milica van Doorn werd in 1992 in Zaandam vermoord. In Nederland is een verdachte opgepakt voor de 25 jaar oude moord op Milica van Doorn. De politie Noord-Holland maakt dat vanmorgen bekend. De identiteit van de dader werd echter nog niet bekendgemaakt, maar het zou een man van 47 uit Zaandam zelf zijn.

Havo-scholiere Milica van Doorn werd op 8 juni 1992 dood teruggevonden in een vijver naast de Sint-Jozefkerk in Kogerveld, een wijk in Zaandam. Het meisje bleek verkracht te zijn en met een mes om het leven gebracht. Getuigen verklaarden destijds dat een man met een Turks uiterlijk in de richting van de plaats delict was gefietst. Milica was al wandelend onderweg naar huis en moet de dader op haar route zijn tegengekomen.

Later DNA-onderzoek bevestigde, op basis van bij Milica aangetroffen zaadsporen, dat de dader vrijwel zeker een Turkse achtergrond heeft. Hoewel er de afgelopen 25 jaar veel onderzoek werd gevoerd naar de zaak, werd de dader nooit gevonden.

Grootschalig DNA-onderzoek

De afgelopen weken stonden zo’n 130 mannen met een Turkse achtergrond een DNA-staal af in een zogenaamd verwantschapsonderzoek. Daarvoor benaderde de politie geen verdachten in de zaak, maar wel mogelijke familieleden van de dader.

De oproep van de agenten kon rekenen op veel positieve respons. De verwachting bij de politie was steeds dat het DNA-onderzoek enkele maanden kon duren, maar leverde veel sneller resultaat op. De opgepakte verdachte weigerde zelf een DNA-staal af te staan, maar een van zijn familieleden deed dat wel. Na zijn aanhouding werd de man verplicht tot het geven van DNA.



De familie van Milica, die gisterenmiddag al ingelicht werd, laat weten dat ze blij zijn met de doorbraak. Ze noemen het een 'absolute mijlpaal', maar geven ook aan dat het onderzoek nog niet rond is.