25 jaar cel voor Amerikaan die zelfmoordpoeder verhandelde kv

22 mei 2018

23u06

Bron: ANP, The Guardian 1 Een Amerikaanse rechtbank heeft een man tot 25 jaar cel veroordeeld omdat hij een fatale dosis cyanide had gestuurd naar een Engelsman met zelfmoordplannen. Die maakte na ontvangst een einde aan zijn leven.

De 56-jarige Sidney Kilmartin adverteerde met de doses cyanide maar stuurde klanten steeds het onschadelijke magnesiumzout toe. Nadat de Engelsman dreigde hem aan te geven, stuurde hij hem daadwerkelijk een dosis cyanide waarmee Andrew Denton, de 49-jarige man een einde aan zijn leven maakte.

Kilmartins advocaat beweert dat de man handelde uit mededogen. Hij noemt Kilmartin en het slachtoffer "verwante zielen" die erg ziek en depressief waren en elkaar begrepen omdat ze allebei suïcidaal waren. De mannen communiceerden over de meeste efficiënte manier om het dodelijke kaliumcyanide in te nemen.

De rechter in Portland, Maine kon sympathie opbrengen voor Kilmartin, die zelf in het verleden meermaals probeerde om zich van het leven te beroven, maar oordeelde dat de fraude en de rol die hij bij de zelfmoord speelde wezen op een "verschrikkelijk moreel vacuüm" dat een zware straf verdient. "Ze waren niet alleen illegaal, maar werden uitgevoerd in een moreel zwart gat", oordeelde rechter John Woodcock.

Kilmartin riskeerde levenslang, maar kreeg uiteindelijk 25 jaar cel.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.