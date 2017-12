25 Indiase jongens vermist nadat ze naar Frankrijk werden gesmokkeld voor rugbykamp LB

Bron: Belga 1 rv De Indiase autoriteiten hebben drie mannen in verdenking gesteld voor mensensmokkel nadat 22 jongens uit het noorden van India vermist raakten toen ze naar Parijs werden gestuurd om deel te nemen aan een rugbykamp. Dat heeft de woordvoerder van het Central Bureau of Investigation (CBI) bekendgemaakt.

De beklaagden zijn reisagenten die actief zijn in en rond Delhi. Ze hadden geld geïnd bij de ouders van de jongens - die tussen 13 en 18 jaar waren - om deel te nemen aan een rugbykamp in Parijs.

"Ze woonden een week lang een kamp bij. Toen werden hun terugkeertickets geannuleerd en werden ze in een plaatselijke gurdwara (een Sikh-tempel) achtergelaten, waarna ze vermist raakten", luidde het. Maanden later stootte de Franse politie op één van de jongens. "Ze namen contact met ons op via Interpol. Ons onderzoek heeft naar deze drie mannen geleid".

Ouders betaalden fortuin

Alles samen vertrokken 25 jongens op 1 februari 2016 naar het "kamp". Ze waren afkomstig uit twee scholen in Kapurthala, in de staat Punjab. De ouders moesten tussen 39.000 en 47.000 dollar ophoesten. Het CBI zou de ouders binnenkort ondervragen.

De leerlingen kregen visa via de Franse ambassade in Delhi, nadat ze vervalste documenten voorlegden, waaronder een uitnodiging van een federatie in Parijs om deel te nemen aan een internationaal rugbykamp. Twee jongens slaagden erin terug te keren alvorens hun tickets waren geannuleerd. Een derde jongen werd onderschept door de Franse politie.

