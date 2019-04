25 gewapende rovers vallen Braziliaanse banken aan, politie doodt 11 criminelen ADN

04 april 2019

16u29

Bron: ANP 0 De Braziliaanse politie heeft bij een schotenwisseling elf leden van een bende bankrovers gedood. Kort daarvoor had de groep van bij elkaar liefst 25 gewapende mannen de bankautomaten in twee banken in de stad Guararema opgeblazen.

De politie was echter in de buurt van de overvallen en had de bende snel in het vizier. Een van de bendeleden vluchtte een huis binnen en gijzelde daar drie mensen, maar hij werd overmeesterd en ook doodgeschoten. Het is niet duidelijk of de rest van de bende is gearresteerd of op de vlucht is.

