25 doden bij vliegtuigongeluk in Oekraïne

26 september 2020

00u34

Bron: Belga 5 UPDATE Bij de crash van een militair transportvliegtuig vrijdag in de regio Charkov, in het oosten van Oekraïne, zijn 25 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Civiele Bescherming in Kiev. Twee anderen overleefden het ongeval

De Antonov AN-26 stortte neer bij het naderen van de landingsbaan. Aan boord van het toestel bevonden zich naast de bemanningsleden ook studenten van de universiteit van de luchtmacht in Charkov. Wellicht ging het om een trainingsvlucht.

Volgens de autoriteiten zaten er 27 mensen in het vliegtuig: zeven bemanningsleden en twintig studenten. Eerst was er sprake van 28 inzittenden, maar één student kwam waarschijnlijk niet opdagen voor de trainingsvlucht. De twee inzittenden die het ongeval overleefden konden zichzelf naar eigen zeggen redden door uit het vliegtuig te springen toen het neerstortte.

Over de oorzaak van de crash bestaat nog geen duidelijkheid. “We zijn geschokt”, zei de vice-minister van Binnenlandse Zaken Anton Gerashchenko tegen persbureau AFP. “Het is momenteel onmogelijk om de oorzaak vast te stellen. Volgens gouverneur Alexej Kuchera was er echter een probleem met een van de motoren van het vliegtuig. Veel militair materiaal in Oekraïne is erg verouderd.

De regio Charkov ligt op 40 kilometer van de Russische grens, maar bevindt zich niet in oorlogsgebied.



