25 doden bij bomaanslag op begrafenis in Irak kg

13 april 2018

12u44

Bron: Belga 0 Bij een bomaanslag op de uitvaart van Iraakse strijders donderdag zijn 25 doden en 18 gewonden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de orde- en medische diensten. De Iraakse strijders zijn gedood door terreurgroep Islamitische Staat (IS).

"Twee bommen ontploften op het ogenblik dat de begrafenisstoet de begraafplaats binnenkwam" in het dorp Asdira, zo maakte de burgemeester van het soennitische plaatsje bekend. Dat dorp ligt ten zuiden van Sharqat, een van de laatste bolwerken die op IS zijn heroverd in het noorden van het land.