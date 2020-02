25 doden bij aanval op Congolees dorp NLA

29 februari 2020

14u06

Bron: Belga 0 25 mensen zijn vannacht om het leven gebracht tijdens een aanval van militieleden in de provincie Ituri, in het noordoosten van Congo. Dat meldt de VN-radio Okapi op basis van lokale bronnen.

Er vielen ook twee gewonden bij de aanval op het dorp Digeni, in de provincie Ituri. Volgens het parlementslid Fabrice Badenonga, van het gebied Djugu waarin het dorp ligt, voerden militieleden van de gewapende groep Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) de aanval uit. Die groep is actief in de regio van Djugu. De autoriteiten beschuldigen de groep ervan verantwoordelijk te zijn voor slachtpartijen op burgers.