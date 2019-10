25 directeurs van Italiaanse migrantencentra opgepakt op verdenking van zelfverrijking KVE

Bron: Belga 3 Verschillende directeurs van opvangcentra voor migranten in Zuid-Italië zouden belastinggeld dat voor de migranten was bestemd massaal in eigen zak hebben gestoken. Dat ontdekte de Guardia di Finanza, de fiscale politiedienst. Zowat 25 mensen worden verdacht van machtsmisbruik, omkoping en schriftvervalsing.

De politie viel binnen in verschillende opvangcentra in de provincies Frosinone, Caserta en Isernia. Daarbij namen ze om en bij de drie miljoen euro in beslag.

De directeurs van de betrokken centra zouden in een soort kartel hebben samengewerkt om massaal overheidsgeld binnen te rijven voor eigen gebruik. Ze deden dat door stelselmatig valse - veel hogere - uitgaven aan te geven bij de Italiaanse autoriteiten, om het surplus daarna in eigen zak te steken.

Ze kregen daarbij de hulp van omgekochte ambtenaren. Het geld ging onder meer naar luxewagens, exclusieve feestjes en dure villa's.

De centra zelf zijn volgens de politie "compleet vervallen, met vieze kamers en kakkerlakken in de keuken". De politie heeft 25 verdachten opgepakt.