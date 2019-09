25.000 euro voor een kindje: Europol en Griekse autoriteiten rollen bende op die handelt in baby’s en eicellen ADN

26 september 2019

11u42

Bron: ANP 6 De Griekse autoriteiten hebben samen met Europol een bende opgerold die handelde in baby’s en eicellen. Ook maakten de criminelen zich schuldig aan witwassen, meldt de instantie Eurojust vandaag. De bende zou actief zijn sinds 2016.

Het criminele netwerk rekruteerde kwetsbare zwangere vrouwen in Bulgarije. Zij werden naar Thessaloniki gebracht, waar ze werden geobserveerd en in privéziekenhuizen moesten bevallen van hun kinderen. Daarna werden de pasgeboren baby's illegaal geadopteerd tegen prijzen van tussen de 25.000 en 28.000 euro.

De bendeleden waren ook betrokken bij de handel in eicellen. De donoren kwamen met name uit Bulgarije, Georgië en Rusland. De vrouwen kregen in Thessaloniki speciale behandelingen, zodat zij meer eicellen konden produceren. Het geld dat is verdiend met de criminele handelingen, naar schatting minstens 500.000 euro, werd witgewassen.



De autoriteiten vielen deze week twaalf huizen binnen, waar ook twaalf verdachten werden gearresteerd. In totaal zijn zeker 66 betrokkenen in het vizier, waaronder een advocaat, een gynaecoloog en medewerkers van privéklinieken. Ook werden er auto's, telefoons, geboortecertificaten en geld in beslag genomen.