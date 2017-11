240 uur werkstraf voor zware mishandeling tijdens ontgroening: Wouter B. ging op hoofd van Rogier (18) staan Victor Schildkamp

23u32

Bron: AD.nl 0 ANP - Felix Guerain Wouter B. in de rechtszaal. (illustratie Felix Guerain) - Links: het gebouw van studentenvereniging Vindicat in Groningen. Wouter B., die tijdens een ontgroeningsritueel bij de studentenvereniging Vindicat in de Nederlandse stad Groningen op het hoofd ging staan van aspirant-lid Rogier, heeft een werkstraf van 240 uur gekregen. Ook moet hij een dag de cel in en zijn slachtoffer 5.066 euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Groningen vandaag besloten. De rechtbank acht zware mishandeling bewezen.

De nu 24-jarige Wouter B. ging 25 augustus 2016 met zijn voet op het hoofd van Rogier staan, die op dat moment op de grond moest liggen. De toen 18-jarige Rogier liep daardoor hersenletsel op plus een breuk in zijn schedel. Rogier heeft tot op de dag van vandaag last van hoofdpijnen en concentratieproblemen. Rogier had vlak voor de ontgroeningsweken met Wouter B. een akkefietje gehad. B. vond dat Rogier daarbij te brutaal was geweest en "hij zou dat wel merken" tijdens de ontgroeningsperiode.

Schreeuwen

Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, ontstond een onthutsend beeld van de ontgroeningsrituelen bij het al vaker in opspraak geraakte Vindicat. Studenten werden vernederd en zelfs fysiek aangepakt. Bij Rogier ging het mis toen geboren Rotterdammer Wouter B. te hard met zijn schoen op Rogiers hoofd drukte. Dat duurde zo'n tien seconden lang, ondanks dat Rogier schreeuwde van de pijn.

Wouter B. ontkent dat hij zó hard op het hoofd van Rogier heeft geduwd dat letsel kan zijn ontstaan. Volgens B. zette hij zijn voet slechts tegen het hoofd van Rogier, als een gaspedaal. De rechter gelooft dat niet en zegt dat B. echt op het hoofd van slachtoffer Rogier ging staan. B. probeerde de ontgroeningsrituelen tijdens de rechtszaak krampachtig te verdedigen.

De straf pakt voor Wouter B. zwaarder uit dan het Openbaar Ministerie had geëist. Tegen B. was 180 uur werkstraf en één dag cel geëist. Voor zware mishandeling moet de rechtbank eigenlijk een celstraf geven. Maar omdat Wouter B. geen strafblad heeft en de kans dat hij nog eens in de fout zal gaan, zeer klein wordt geacht, wordt een echte celstraf omzeild door hem één dag te laten zitten en hem een forse werkstraf te geven.

Redacteur Victor Schildkamp van onze collega's van AD.nl beschrijft de ontgroening bij studentenvereniging Vindicat: "Het is gewoon marteling".