240.000 meisjes sterven elk jaar in India omwille van hun geslacht IVI

15 mei 2018

07u57 0 Maar liefst 240.000 meisjes jonger dan vijf jaar komen in India om het leven door verwaarlozing omdat in het land vaak de voorkeur wordt gegeven aan zonen. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het bekende medische tijdschrift The Lancet. Het aantal abortussen van meisjes wordt hier niet meegerekend.

“Discriminatie tegen vrouwen zorgt er niet alleen voor dat ze vaak niet geboren worden, maar het kan ook leiden tot de dood van zij die wel geboren zijn”, zegt Christophe Guilmoto van de Descartes universiteit in Parijs en co-auteur van de studie. Vooral in de arme regio’s worden meisjes verwaarloosd en gaat voedsel en gezondheidszorg meer naar de jongens. “Gendergelijkheid gaat niet enkel over het recht op onderwijs, werk of politieke vertegenwoordiging. Het gaat ook om zorg, vaccinatie en voedsel voor meisjes en overleving", zegt Guilmoto.

Guilmoto en zijn team hebben de bevolkingsdata van 46 landen bekeken om te berekenen hoeveel jonge meisjes zouden gestorven zijn in een maatschappij waar er geen impact is van genderdiscriminatie en hoeveel er werkelijk zijn overleden. Zo’n 19 overlijdens op 1.000 meisjes geboren tussen 2000 en 2005 was het gevolg van discriminatie omwille van hun geslacht. Dat komt neer op bijna 240.000 overlijdens per jaar.