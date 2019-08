24 leden van zelfde familie komen om bij verkeersongeval in Pakistan LH

31 augustus 2019

11u25

Bron: Belga 1 In Pakistan zijn gisterenavond zeker 24 mensen, onder wie 11 kinderen, om het leven gekomen toen de pick-up waarin ze zaten in een rivier stortte. Het gaat om leden van dezelfde familie, die volgens lokale media onderweg waren naar een bruiloft.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond in een bergachtige regio in het noordwesten van de provincie Khyber-Pakhtunkhwa. De familie reed in een pick-uptruck richting een bruiloft toen het voertuig plots in een rivier stortte.

Acht mensen konden nog op tijd uit de wagen springen en zich redden, de andere inzittenden - 24 in totaal, onder wie 11 kinderen - kwamen om.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.