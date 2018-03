24 doden bij zwaar ongeval met minibus en vrachtwagen in Tanzania SI

25 maart 2018

15u03

Bron: Belga 0 In het Afrikaanse land Tanzania zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker 24 doden gevallen bij een zwaar ongeval tussen een minibus en een vrachtwagen. Er vielen ook zeker 10 gewonden. Dat melden de autoriteiten.

Het ongeval vond plaats in het district Mkuranga, ten oosten van de economische hoofdstad Dar es Salaam. Een minibus van het openbaar vervoer botste er met een vrachtwagen. Volgens een politiebron zijn er 24 doden en 10 gewonden. Alle gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Dar es Salaam.

In het zuiden van Tanzania vielen in de nacht van vrijdag op zaterdag nog eens 6 doden bij een ongeval tussen een bus en een vrachtwagen. Verkeersongevallen zijn volgens waarnemers schering en inslag in het Afrikaanse land, vooral te wijten aan de hoge snelheid, slecht onderhouden voertuigen en de slechte staat van de wegen.