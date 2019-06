24 doden bij frontale botsing tussen bussen in Zuid-Afrika LH

17 juni 2019

13u59

Bron: Belga 0 In het noordoosten van Zuid-Afrika zijn 24 mensen om het leven gekomen toen een reizigersbus met een taxibusje botste. Dat zei de politie vandaag.

Het ging om een frontale botsing zondag in de Modjadjis-kloof in de provincie Limpopo. Vier anderen liepen zware verwondingen op, aldus Moatshe Ngoepe, woordvoerder van de provinciepolitie.



De politie voert een onderzoek naar het ongeval. De identificatie van de slachtoffers is nog aan de gang. De bestuurders zijn aangeklaagd voor dood door schuld.



Verkeersongevallen komen veel voor in Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen, door roekeloos rijgedrag en de slechte staat van de voertuigen in het openbaar vervoer en de wegen.