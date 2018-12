24 Amazon-medewerkers naar ziekenhuis nadat flesje berenspray breekt kv

06 december 2018

17u51

Bron: NBC, CNN 1 24 medewerkers van een Amazon-magazijn in de Amerikaanse staat New Jersey moesten woensdag overgebracht worden naar het ziekenhuis, nadat het giftige gas van een spuitbus berenspray zich verspreidde in het gebouw. 30 anderen werden ter plaatse verzorgd.

Woensdagochtend omstreeks 8.30 uur deed zich een incident voorbij waarbij het gas van een flesje berenspray vrijkwam. Medewerkers kregen daardoor ademhalingsproblemen en een brandend gevoel in de ogen en de keel, vertelt John Nalbone, woordvoerder van Robbinsville Township waar het centrum gelegen is, aan CNN. 54 mensen werden getroffen. De ruimte werd geëvacueerd en meerdere ambulances kwamen ter plaatse.

24 mensen werden voor verzorging opgenomen in het ziekenhuis. Het Robert Wood Johnson Hospital bevestigt dat 9 mensen werden opgenomen. Een van hen moest geïntubeerd worden en belandde op de afdeling intensieve zorgen. De andere patiënten gingen op eigen houtje naar het ziekenhuis.



Volgens Amazon hebben sommige medewerkers het ziekenhuis alweer mogen verlaten. De overigen zullen vandaag in de loop van de dag naar huis mogen gaan, luidt het. “Een beschadigde spuitbus verspreidde sterke dampen in een afgesloten deel van het gebouw”, zegt een woordvoerder van Amazon. “De veiligheid van onze medewerkers is onze grootste prioriteit en een volledig onderzoek is aan de gang.”

Uit onderzoek bleek dat de spuitbus van een rek gevallen was. Nalbone verklaarde dat een geautomatiseerde machine in het magazijn de bus berenspray doorboorde. Berenspray is vergelijkbaar met pepperspray. Het middel moet agressieve beren afschrikken.

Woensdagochtend omstreeks 10.30 uur werd het werk in het magazijn hervat.