24.000 Brazilianen geëvacueerd uit vrees voor nieuwe dambreuk

bvb

27 januari 2019

15u06

Bron: ANP

0

Brandweerlui in Brazilië hebben zo'n 24.000 mensen uit het stadje Brumadinho, dat is getroffen door een dodelijke modderstroom na een dambreuk, opgeroepen naar hoger gelegen gebieden te gaan. De vrees bestaat dat een tweede dam in de buurt dreigt te bezwijken.