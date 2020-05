230 kinderen in Europa getroffen door ontstekingsziekte die mogelijk gelinkt is aan coronavirus, twee onder hen overleden SVM

16 mei 2020

18u24

Bron: Belga 1032 Koorts, buikpijn en hartproblemen: sinds begin dit jaar zijn in Europa zo'n 230 kinderen getroffen door een zeldzame ontstekingsziekte, bevestigt het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in Stockholm. Het is nog niet bewezen dat de ziekte PMIS (pediatric multisystem inflammatory syndrome; nvdr) gelinkt kan worden aan het nieuwe coronavirus, maar het lijkt wel plausibel, aldus het ECDC. Een deel van de zieke kinderen testte positief op het coronavirus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Twee kinderen zijn aan PMIS overleden: vorige week stierf een veertienjarige in Groot-Brittannië, enkele dagen geleden overleed een negenjarige jongen in Marseille. Het ECDC bevestigt nog dat het risico voor kinderen erg klein is, zowel wat Covid-19 als deze nieuwe ziekte betreft. Voor België staan er geen cijfers in het rapport.

De symptomen van de ziekte zijn vergelijkbaar met die van de ziekte van Kawasaki. Het immuunsysteem overreageert, vermoedelijk als gevolg van een bacterie of een virus. Bij volwassenen was het al bekend dat het nieuwe coronavirus een overreactie van het immuunsysteem kan veroorzaken.

Plotse stijging in Bergamo

Artsen in een ziekenhuis in Bergamo (Noord-Italië) hebben het aantal kinderen met symptomen van de ziekte van Kawasaki opgelijst. In de periode tussen januari 2015 en midden februari van dit jaar werden er 19 van die gevallen geregistreerd. In de twee daaropvolgende maanden gaat het nog eens om tien kinderen met gelijkaardige symptomen.

De bekende Duitse viroloog Christian Drosten waarschuwt echter dat er geen reden is tot paniek. De nieuwe ziekte blijft erg zeldzaam en is ook goed behandelbaar, luidt het.

Lees ook: 30 kinderen krijgen plots zeldzame kinderziekte: wellicht verband met Covid-19 (+)